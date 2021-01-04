صحيفة: خطة التطعيم ضد كورونا فى البرازيل تبرز الفوضى بسبب الخلافات السياسية

فاطمة شوقى

في الوقت الذي تسابق فيه البلدان استعداداتها لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، كان ينبغي أن تتمتع البرازيل ، ببرنامج التحصين المشهور عالميًا وقدرتها القوية على صناعة الأدوية ، بميزة كبيرة، لكن الاقتتال السياسي والتخطيط غير المنضبط وحركة ناشئة مناهضة للقاحات تركت عملاق أمريكا الجنوبية، الذي عانى من ثاني أكبر عدد من الوفيات بسبب الوباء ، من دون برنامج تطعيم واضح.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إنه بسبب هذه المعارك ليس لدى البرازيليين أي فكرة عن متى سيكونون قادرين على التعافي من فيروس تسبب في ركوع نظام الصحة العامة وسحق الاقتصاد.

وذكرت دنيس جاريت ، عالمة الأوبئة البرازيلية الأمريكية التي تبحث في الصحة العامة في معهد سابين للقاحات ، الذي يعمل على توسيع نطاق الحصول على اللقاحات: "إنهم يلعبون بالحياة". "يكاد يكون جريمة."

وتشبث الخبراء بالأمل في أن قدرات التحصين البرازيلية ستسمح لها بالتعامل مع نهاية الوباء بشكل أفضل مما كانت عليه في البداية.

في فبراير ، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد ، أصبحت البرازيل بؤرة الأزمة الصحية العالمية. ونفى الرئيس جايير بولسونارو الأدلة العلمية ، ووصف الفيروس بأنه "برد بائس" لا يبرر إغلاق أكبر اقتصاد في المنطقة ، ووبخ المحافظين الذين فرضوا إجراءات الحجر الصحي وإغلاق الأعمال.

مع بدء جهود التطعيم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، مما يمنح سكان كل منهما الفرصة للبدء في تخيل حياة بعد الوباء ، فإن مسؤولي الحكومة البرازيلية مرة أخرى غير مستعدين ومنشغلين في خلافات قوية حول سياسات التطعيم.

في أوائل ديسمبر ، قدمت وزارة الصحة خطة تطعيم استجابة لأمر من المحكمة الاتحادية العليا. حددت الخطة الترتيب الذي سيتم به تطعيم الفئات الضعيفة ، لكنها لم توضح الجدول الزمني أو تعطي تقديرًا واضحًا لعدد الجرعات المتاحة، وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تعتزم بدء حملة التطعيم في مارس.

بعد أيام من الإعلان ، كانت الوزارة لا تزال تكافح للطلب من مقدمي اللقاحات المثقلين بالفعل، كما واجه المسؤولون الحكوميون تساؤلات حول عدم كفاية عدد الحقن والمواد الأخرى المتاحة في البرازيل للشروع في حملة التطعيم الطموحة اللازمة لتغطية بلد يبلغ عدد سكانه 210 مليون نسمة ، حيث توفي أكثر من 180 ألف شخص بسبب الفيروس.

إلا أن الوكالة المسؤولة عن الرقابة الصحية في البرازيل Anvisa لم توافق بعد على أي لقاح ضد كوفيد 19 للاستخدام على نطاق واسع.

وأكد رودريجو مايا ، رئيس مجلس النواب البرازيلي ، في 7 ديسمبر ، أن "الناس سيبدأون في الذعر إذا استمرت البرازيل في التخلف دون خطة أو استراتيجية واضحة وموضوعية" ، وحذر من أن الكونجرس سيتولى زمام الأمور إذا استمرت السلطة التنفيذية في استراتيجيتها الخرقاء.