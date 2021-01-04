صحة المنيا تنفى نقص الأكسجين بحميات ملوى.. وتؤكد: ليس بها مرضى كورونا

المنيا – حسن عبد الغفار

نفت مديرية الصحة بالمنيا جملة وتفصيلا ما تردد فى أحد المواقع الإخبارية حول اقتراب نفاد الأكسجين بداخل مستشفى حميات ملوى للعزل بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، موضحا أن مستشفى حميات ملوى ليس بها مرضى كورونا، حيث يتم استقبال مرضى كورونا بمستشفى العزل الجديدة ومستشفى صدر ملوى، وأن مستشفى حميات ملوى بها حالتين فقط يتم علاجهما "أمراض متوطنة" وليس كورونا.

ودعا وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة تحرى الدقة والصدق فى نشر الأخبار وتداولها لعدم نشر البلبلة وإثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد أكد فى تصريحات صحفية أمس أن هناك 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موضحا توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوى ، صدر المنيا ، المنيا العام ، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة .