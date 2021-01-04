اليوم السابع
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"صحة المنيا" تحرر 104 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

الإثنين، 04 يناير 2021 12:21 م
"صحة المنيا" تحرر 104 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية صيدلية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه تم المرور والتفتيش على 431 منشأة طبية، تنوعت ما بين، صيدليات، ومخازن للأدوية، ومعامل تحاليل، وعيادات خاصة، بنطاق المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 104 محضر لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم ضبط سيارة ودراجة نارية تقوم بتوزيع الادوية بدون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


وزاره الصحه

أخبار مصرية

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