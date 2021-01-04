اليوم السابع
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"صحة الغربية": وفاة مسنة بمستشفى إبيار نتيجة هبوط بضغط الدم وليس كورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 12:45 م
"صحة الغربية": وفاة مسنة بمستشفى إبيار نتيجة هبوط بضغط الدم وليس كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لابن يكشف وفاة والدته بسبب نقص الأكسجين داخل مستشفى إبيار في الغربية، كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظه الغربية تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن السيدة تبلغ من العمر 94 عاما ووصلت المستشفى الساعة 11.45ص برفقة نجلها وكانت تحتضر، وتعامل الأطباء والتمريض مع الحالة فور وصولها.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن السيدة وصلت وتعاني من هبوط في ضغط الدم وبقياس الضغط تبين أنه 60/40 وارتفاع في نسبة السكر في الدم، وحاول الأطباء والتمريض اسعافها بتركيب محاليل وحقنها بالأدوية.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة، أن السيدة توقفت عضلة قلبها وحاول الأطباء إجراء إنعاش قلبي رئوي لمدة 45 دقيقة لكنها فارقت الحياة، مشددا على أن التشخيص النهائي للسيدة هبوط في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر في الدم، وضيق في التنفس، مشيرا إلى أن الأطباء والتمريض كما هو موضح في الفيديو المتداول لم يقصروا في عملهم.
 
واستنكر وكيل وزارة الصحة ما فعله نجل السيدة المتوفاه من وتصويره مقطع فيديو اعتقاداً منه ان الأطباء والتمريض قصروا في أداء صلاة عملهم لكن الفيديو يرد بقوة على كل من يحاول التشكيك في عمل الأطباء والتمريض وعدم تقصيرهم في محاولة إسعاف السيدة.
 

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