صحة الإسماعيلية: رصيد الأكسجين فى مستشفى العزل كاف ويتم توفيره باستمرار

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن رصيد الأكسجين المخصص لمرضى العزل الصحى بمستشفى الحميات كاف، ويتم توفيره بصفة دورية ومنتظمة، نافيًا أن تؤثر تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية على وصول تانكات الإكسجين إلى مقر المستشفي المخصص للعزل.

وتابع المصدر، أنه يوجد بمستشفى حميات الإسماعيلية المخصص للعزل، تانكين كل تانك سعته 6000 م3، لصالح قسم العزل بمستشفى الحميات، مشددًا على التوريد اليومى لشركة توريد الأكسجين، مشيرًا إلى توفير تانكين للأكسجين، أحدهما رئيسى والآخر احتياطى.