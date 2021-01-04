اليوم السابع
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شاهد لحظة إغلاق المحلات بالإسماعيلية تنفيذا للإجراءات المشددة ضد كورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 12:40 ص
شاهد لحظة إغلاق المحلات بالإسماعيلية تنفيذا للإجراءات المشددة ضد كورونا إغلاق المحلات بالإسماعيلية فى موعدها
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع" لايف، لحظة إغلاق المحال التجارية بالإسماعيلية تنفيذًا للإجراءات المشددة ضد كورونا، وتطبيقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفق المنشور الصادر من وزارة التنمية المحلية الذى يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهى والمولات والكافيهات والمطاعم والورش وأيضًا محال الأعمال الحرفية، صيفًا وشتاءً.

ويتضمن قرار وزير التنمية المحلية، غلق المحال والمولات التجارية فى تمام الساعة 10 مساء شتاءً، والساعة 11 مساء صيفًا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات فى تمام الساعة 5 فجرًا وحتى 12 من منتصف الليل شتاء والواحدة صباحًا صيفًا، وغلق الورش فى تمام الساعة 6 مساءً شتاءً والساعة الـ7 مساءً صيفًا.

والتزم أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإسماعيلية بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية حسب المواعيد الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.


 


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