سى إن إن: ترامب طلب إعادة الحاملة "نيمتز" للخليج بعد اجتماع حول إيران

كتب أحمد عرفة

ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب طلب إعادة الحاملة "نيمتز" للخليج بعد اجتماع حول إيران بالبيت الأبيض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن القيادة الأمريكية الوسطى أرادت إبقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب التهديدات الإيرانية.

وأوضحت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أكد أن قرار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة ميللر بخفض التصعيد لم يتم إقراره كسياسة رسمية وفاجأ كبار القادة، موضحة أن دونالد ترلمب هو من أمر وزير الدفاع بالوكالة بالعودة عن قرار سحب حاملة الطائرات نيميتز من الشرق الأوسط.

وفى وقت سابق أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الامريكيين لم يحزنوا من عملية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني نظر إلى كمية دماء الجنود الامريكيين التي تلطخت بها يده، مشيرا إلى أنه بعد عام من مقتل قاسم سليماني لم يحمى هذا الاجراء مصالح امريكا الوطنية، والان ايران أقرب الى سلاح نووي اليوم مما كانت عليه قبل عام.

وأضاف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، في لقاء عبر شبكة CNN، أن إيران تشجعت للاستمرار في هجومها على البنية التحتية للشحن والنفط في الخليج، قائلا: "رأينا جهات تابعة لإيران تهاجم مصالح امريكية في العراق خلال السنة الماضية ويبقى هذا قلقا مستمرا".