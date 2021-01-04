اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 12:33 ص
خالد صلاح
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زيمبابوى تعلق عمل المدارس بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 12:00 ص
زيمبابوى تعلق عمل المدارس بعد ارتفاع الإصابات بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن نائب الرئيس الزيمبابوي كونستانتينو شيوينجا إعادة فرض حظر التجوال ليلا، ومنع التجمعات العامة وتعليق عمل المدارس حتى إشعار أخر، وذلك بعدما شهدت البلاد زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال شوينجا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن زيمبابوي سجلت 1342 حالة إصابة و29 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوع الماضي، في أكبر حصيلة إصابات ووفيات اسبوعية شهدتها البلاد.
كما قال وزير الإعلام الزيمبابوي نيك مانجوانا - "إننا مرهقون للغاية "، مضيفًأ أن المستشفيات تمتلئ بشكل سريع بمرضى كوفيد-19، ووفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة فإن المراسم الجنائزية مقصورة فقط على 30 شخصا، فيما منعت التجمعات الأخرى مثل حفلات الزفاف والمراسم الكنائسية لمدة 30 يوما، فضلا عن غلق المطاعم والحانات.
يذكر أن الحكومة كانت قد أرجأت عودة الطلاب إلى المدارس إلى أجل غير مسمى، حيث كان من المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الجديد غدًا /الاثنين/.


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فيروس كورونا

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