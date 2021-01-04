روسيا تسجل 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة

رويترز

أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 3591 حالة في موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و260138.

وقالت السلطات إن 482 مريضا آخرين توفوا بسبب الفيروس مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 58988.

وكان قد أعلن وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا حتى اليوم لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا.