اليوم السابع
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روسيا تسجل 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة

الإثنين، 04 يناير 2021 10:12 ص
روسيا تسجل 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 3591 حالة في موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و260138.

وقالت السلطات إن 482 مريضا آخرين توفوا بسبب الفيروس مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 58988.

وكان قد أعلن وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا حتى اليوم لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا.

وقال موراشكو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "عدد من حصلوا على لقاح "سبوتنيك V" فى روسيا تجاوز 800 ألف شخص حتى الآن"، مضيفا أنه: "تم توفير حوالى 1.5 مليون جرعة للمواطنين حتى الآن".

 
 

 


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