رصد بدء موسم إنتاج السكر من القصب داخل مصنع كوم أمبو.. فيديو

أسوان عبد الله صلاح

داخل واحد من أكبر مصانع إنتاج السكر فى مصر، يرصد اليوم السابع" عملية إنتاج السكر من قصب السكر بمصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بالتزامن مع بدء موسم عصير القصب.

ويقدم "اليوم السابع" شرحا مفصلا عن إنتاج السكر من القصب، وذلك من خلال تصريحات الكيميائى هاشم محمد ياسين، مدير مصنع سكر كوم أمبو:

وأكد المهندس هاشم ياسين مدير مصنع سكر كوم أمبو فى أسوان، أنه تم البدء فى موسم انتاج السكر داخل المصنع بمعدلات كبيرة تبلغ 15.5 ألف طن من القصب يوميا، ويستمر الموسم حتى منتصف شهر مايو المقبل.

وأضاف الكيميائى هاشم، أن مصنع السكر فى كوم امبو يعتبر من أعرق المصانع على مستوى شركة السكر للصناعات التكاملية ويعود إنشاءه إلى عام 1912 ، ويبلغ إنتاجه نحو 25 % من إنتاج مصانع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأشار المهندس هاشم، إلى أن معدل إنتاج السكر السنوى للمصنع يبلغ حوالى 200 ألف طن من هذه السلعة الحيوية التى يتم إنتاجها وفقا لأعلى المواصفات المطلوبة بينما تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع من القصب المعصور نحو مليونى طن سنويا.

وأوضح مدير المصنع، أن الفترة الماضية شهدت تجهيز المصنع للتشغيل وعمل الصيانة اللازمة لبدء موسم العصير عن طريق صيانة كافة معدات المصنع والخطوط الموجودة به وتغيير التالف منها حيث يعمل المصنع لمدة 24 ساعة يوميا لمدة 140 يوما متوصلة بدون توقف ، علاوة على ان المصنع صديق للبيئة حيث توجد فلاتر على المراجل البخارية لمنع تطاير الهفت والدخان على السكان المحيطين بالمصنع ، علاوة على عدم استخدام أى مواد كيمائية ضارة فى إنتاج السكر.

وتابع، بأنه تم البدء فى إنشاء مرجل جديد بطاقة 120 طنا فى الساعة وبتكلفة قدرها 120 مليون جنيه من اجل تطوير هذا المصنع العريق، ومن المنتظر أن يستغرق العمل فى هذا المرجل الجديد حوالى 3 سنوات يتم خلالها استبدال 6 مراجل صغيرة وقديمة بالمصنع بطاقة 20 طنا لكل مرجل منهم .