رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز تنمية الموارد البشرية تمهيدا لافتتاحه قريبا

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم، وذلك تمهيداً لإفتتاحه خلال الفترة القادمة، يصاحبه الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد، وأماني عثمان مدير عام التنظيم والإدارة ومسئول المركز.

وقال رئيس الجامعة أنه تم إنشاء المركز بهدف الإرتقاء بمستوى أداء الموظفين وتنمية مهاراتهم من خلال تزويدهم بكل ما هو جديد في مختلف التخصصات والمجالات لأداء الأعمال المسندة إليهم بكفاءة عالية، مع التركيز على المجالات التي تهدف إلى تطوير الأداء وتنمية الفكر الإبتكاري، للمساهمة في رفع كفاءتهم في العمل، ويأتي ذلك في ضوء التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة نحو تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وبناء الإنسان والتطوير المستمر للطاقات البشرية بشكل كفء وفعال، قادر على الأبداع والأبتكار لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت أماني عثمان، أن المركز سيقدم خدمات متنوعة لكافة منتسبي الجهاز الإداري داخل الجامعة وخارجها، مشيرة إلى أن نشاط المركز يتمثل في تنمية المهارات في مجال الإدارة، تنمية الموارد البشرية، الإستشارات التدريبية، وأيضاً الحاسب الآلي واللغات، الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية نحو الإبتكار والإبداع .

والجدير بالذكر أن المركز يضم 3مكاتب إدارية، إضافة إلى 7 قاعات تدريب مجهزة بكافة التقنيات الحديثة عالية الجودة، وجارى إعتماد المركز من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.