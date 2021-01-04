رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا لمتابعة قرارات المجلس الأعلى بشأن كورونا

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس جامعة طارئ عبر منصات التواصل الإلكترونى لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة بشأن آخر التطورات فى أزمة فيروس كورونا.

وأحاط مبارك الأعضاء بأهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى جاءت تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى أقرت باستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بالجامعة ابتداء من يوم السبت الموافق 2يناير، وبدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021، وتأجيل جميع الامتحانات فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

أما بالنسبة للكليات التى بدأت أعمال الامتحانات سيتم استكمال باقى المواد عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسى، ووقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعة.

وتابع مبارك خلال الجلسة تنفيذ هذه القرارات بجميع الكليات، ووضع الأسس والضوابط العامة لتنفيذها والإجابة على استفسارات العمداء، مشددا على تنفيذ كافة القرارات والالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة حفاظا على السلامة والصحة للجميع.