رئيس جامعة الأقصر يتابع مشروعات الكليات الجديدة فى مدينة طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

زارالدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر وقيادات الجامعة، اليوم الإثنين، جهاز مدينة طيبة الجديدة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأقصر وجهاز مدينة طيبة الجديدة، لبحث كافة التجهيزات لإنشاءات الكليات الجديدة بالجامعة خلال الفترة المقبلة.

ورافق رئيس جامعة الأقصر، وفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمهندس الإستشاري للجامعة وأمين عام الجامعة المساعد، وخلال الزيارة التقي رئيس الجامعة بالمهندس مصطفي السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالإنشاءات ومباني الكليات الجديدة.