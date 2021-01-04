رئيس "استخبارات النواب" الأمريكى:مكالمة ترامب المسربة أبشع إساءة لاستخدام السلطة

كتب أحمد عرفة

نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى آدم شيف، تأكيده أن مكالمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب المسربة أبشع إساءة لاستخدام السلطة وقد تكون ذات طبيعة إجرامية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا "بالعثور" على ما يكفى من الأصوات لإلغاء هزيمته فى الانتخابات فى نقاش دام ساعة على الهاتف، حسبما زعم تقرير.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وبخ ترامب رئيس الانتخابات الجمهورى فى الولاية براد رافينسبيرجر لأنه أثار أسئلة قانونية تتعلق بالانتخابات.

وطوال المكالمة، ورد أن رافينسبيرجر ومسئوليه أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته أن فوز جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلاً ودقيقًا.