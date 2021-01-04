خارجية إيران:تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يأتى فى إطار المادة 36 من الاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لا يمكن لإسرائيل اتهام طهران بحيازة السلاح النووي وهي تمتلكه منذ سنوات، موضحا أن هناك أطرافا تسعى إلى خلق التوتر والفتن في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل، مشيرا أنه لا مكان للسلاح النووي في استراتيجية إيران الدفاعية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانى، أن إسرائيل تلعب بالنار وعليها أن تدرك أن رد إيران على أى اعتداء سيطال كافة الأطراف الشريكة فيه، مشيرا إلى أنه يمكن لإيران إعادة النظر في تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين % في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته في الاتفاق النووي.

وأوضح المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % يأتي في إطار المادة 36 من الاتفاق النووي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولا يعتبر خروجا عن الاتفاق، متابعا: نرفض أي شروط أمريكية مسبقة للعودة إلى الاتفاق النووي وأن الاتفاق النووي ملف مغلق لا يمكن إعادة التفاوض عليه ونحن نرفض أي اتفاق جديد أو إضافة أي قضايا جديدة على الاتفاق الأول.