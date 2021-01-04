حاكم نيويورك يعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى بالولاية

كتب أحمد عرفة

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى والمعلن عنه في بريطانيا مؤخرا، موضحا أن المصاب في الستينات من عمره وهو في حالة جيدة، لكنه لم يكن مسافرا، مما يرجح انتشار العدوى محليا، مبينا أن الرجل يعمل في متجر مجوهرات في ساراتوجا سبرينجز.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، دعا حاكم ولاية نيويورك كل شخص زار المتجر المذكور بين 18 و24 ديسمبر إلى إجراء فحوصات كورونا، مشيرا إلى أنه يخطط لاقتراح قانون من شأنه أن يجرم بيع أو إعطاء لقاح كورونا لمن يحاولون تلقيه قبل حلول دورهم.

وأوضح حاكم ولاية نيويورك أنه حتى الآن يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين الحصول على اللقاحات.