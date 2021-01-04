اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم نيويورك يعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى بالولاية

الإثنين، 04 يناير 2021 11:42 م
حاكم نيويورك يعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى بالولاية كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى والمعلن عنه في بريطانيا مؤخرا، موضحا أن المصاب في الستينات من عمره وهو في حالة جيدة، لكنه لم يكن مسافرا، مما يرجح انتشار العدوى محليا، مبينا أن الرجل يعمل في متجر مجوهرات في ساراتوجا سبرينجز.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، دعا حاكم ولاية نيويورك كل شخص زار المتجر المذكور بين 18 و24 ديسمبر إلى إجراء فحوصات كورونا، مشيرا إلى أنه يخطط لاقتراح قانون من شأنه أن يجرم بيع أو إعطاء لقاح كورونا لمن يحاولون تلقيه قبل حلول دورهم.

 

وأوضح حاكم ولاية نيويورك أنه حتى الآن يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين الحصول على اللقاحات.

 

 


نيويورك

كوورنا

السلاله المتحوره

أمريكا

ازمه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة