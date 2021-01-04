تنفيذ 1066 حكما قضائيا وضبط أسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها والهاربين من أحكام.

جاءت فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وإشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 2 فرد روسي محلي الصنع و "4" طلقات من ذات العيار و2 سلاح أبيض بإجمالى 4 قطع سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط "17" قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى "90" جرام ومبلغ مالى "165" جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض" كتر" حيازة المتهم أحمد ع م م 25 سنة عامل ومقيم مركز طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .

وتم ضبط "20" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى "80" جرام تقريبا وسلاح ابيض " مطواة " حيازة المتهم ربيعي ر س 58 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقى خطر " سرقة مواشى نشاط مستمر بمواجهة المتهم بما أسفر عنهما الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1066 " حكم في مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 401 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 127 مخالفة متنوعة.