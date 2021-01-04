تليجراف: جوليان أسانج قد يصبح حرا هذا الأسبوع بعد رفض تسليمه لواشنطن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس قد يصبح حرا هذا الأسبوع ، بعدما رفضت محكمة بريطانية اليوم الاثنين ، تسلميه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس فيها.

وكانت القاضية فانيسا بارايتسير، قالت فى المحكمة اليوم الاثنين ، أنه بسبب مخاطر حقيقة لا ينبغى أن يتم تسليم أسانج بدافع الصحة النفسية ، ونوهت الجريدة الى أن أسانج حضر جلسة النطق بهذا الحكم وارتدى بدلة زرقاء ووضع قناعا أخضر اللون تحت أنفه، وأغلق عينيه وقت قراءة القاضية لحكمها.

وسيعود محاميو أسانج إلى المحكمة يوم الأربعاء لطلب إطلاق سراحه بكفالة، ولو نجحوا فى تحقيق ذلك، فهذا يعنى أن موكلهم قد يصبح رجلا حرا، بحسب ما ذكرت التليجراف ، مشيرة الى أن أسانج 17 اتهاما فى الولايات المتحدة منها التخطيط لقرصنة أجهزة كمبيوتر، والتآمر للحصول على وكشف معلومات تخص الدفاع الوطنى.

وجاءت القضية بعد نشر موقع ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق المسربة عامى 2010 و2011 تتعلق بالحرب فى أفغانستان والعراق ووثائق دبلوماسية أخرى.

وقال الإدعاء ، إن أسانج ساعد محللة الدفاع الأمريكية تشلسيا ماننج، على انتهاك قانونا لتجسس بالحصول على المواد بشكل غير قانونى، ونشر معلومات سرية وعرض حياة المخبرين الأمريكيين للخطر.