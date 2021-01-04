تفعيل الغرامات الفورية لعدم إرتداء الكمامات على 265 مواطنا بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وقّعت الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية فى المنيا غرامات فورية على 265 مواطنا ، منذ أمس وحتى صباح اليوم فى المنيا ، لعدم إرتدائهم الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية ، بواقع 50 جنيها على كل مخالف ، فيما جرى تحرير 42 محضرا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عقب تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على الصحة.

وأعلن عماد محمود رئيس قرية البرجاية، عن فض 3 أفراح، أثناء المرور ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا " بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إذ تم فض فرح بقرية زهرة واثنين بقرية البرجاية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات المقررة والصادرة لمواجهة فيرس كورونا للحد من انتشارة حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه كلف نائبه الدكتور رجب قياتي، بالمرور والمتابعة، وتم تشميع عدد من المقاهى بقرية دماريس نظرا لمخالفتها الحيطة وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، كما تم تشميع مقهيين وتم تحريز عدد من الشيش وأكواب الزجاج والأدوات الغير مسموح بتداولها، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وأصحاب المقاهي.