تفريغ 890 طن رخام وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MAJD .B والتى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 80 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 890 طن رخام بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

كان المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تستوعب جميع الصناعات وتسمح بالتصدير للخارج.

وأضاف زكي، انه يتم السعى لتحويل منطقة العين السخنة إلى مركز لصناعة البتروكيماويات، متابعا أنه لدينا 3 مطورين صناعيين من الصين في المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات أحدث الأنشطة القادمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه يوجد 100 ألف فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية ونسعى لزيادتها خلال الـ 10 سنوات المقبلة.