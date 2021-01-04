اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين "شريف رستم" وكيلا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

الإثنين، 04 يناير 2021 12:23 م
تعيين "شريف رستم" وكيلا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الدكتور شريف أحمد فوزى
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين ، قراراً بتعيين الدكتور شريف أحمد فوزى رستم الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

واستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات الذين صدرت لهم القرارات الجمهورية مؤخرًا بتعيينهم عمداء لكلياتهم، حيث قدم لهم التهنئة متمنيًا لهم التوفيق فى تولى إدارة كلياتهم. 

وأكد "قنصوة"، خلال البيان الصادر عن الجامعة اليوم، على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم فى أداء مهمتهم، وهم الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا.

ومن جانبهم أعرب العمداء عن شكرهم وتقديرهم للثقة فى تحمل هذه المسئولية، ومؤكدين على قيامهم ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أمس السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي، الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.


الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

رئيس جامعة الإسكندرية

تعيين وكيل لكلية الصيدلة

عمداء الكليات

كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة

اخبار محافظة الإسكندرية

اخبار الإسكندرية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة