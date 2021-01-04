تعيين "شريف رستم" وكيلا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين ، قراراً بتعيين الدكتور شريف أحمد فوزى رستم الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

واستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات الذين صدرت لهم القرارات الجمهورية مؤخرًا بتعيينهم عمداء لكلياتهم، حيث قدم لهم التهنئة متمنيًا لهم التوفيق فى تولى إدارة كلياتهم.

وأكد "قنصوة"، خلال البيان الصادر عن الجامعة اليوم، على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم فى أداء مهمتهم، وهم الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا.

ومن جانبهم أعرب العمداء عن شكرهم وتقديرهم للثقة فى تحمل هذه المسئولية، ومؤكدين على قيامهم ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أمس السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي، الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.