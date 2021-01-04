تعليم الإسماعيلية تستعبد مدير مدرسة وتحيل معلم للتحقيق بسبب الدروس الخصوصية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قرر طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة القصاصين التعليمية للشئون القانونية واستبعاده لحين انتهاء التحقيقات وكذلك إحالة معلم الرياضيات بنفس المدرسة للتحقيق وذلك بسبب تواجد طلاب مجموعات التقوية بالمدرسة ومخالفة القرار السابق والذي يؤكد وقف مجموعات التقوية علي مستوى جميع المراحل التعليمية.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قرر فى وقت سابق، تشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم الفنى لبحث عدد من المخالفات وذلك خلال جولة تفقدية قام بها فى المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنات التابعه لإدارة شمال الإسماعيلية.

وخلال الجولة التفقدية أبدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عدم رضاء عن انضباط المدرسة وتدنى مستوى النظافة سواء بمدخل المدرسة أو الفناء أو حتى الفصول الدراسية ووجود بعض الرواكد وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف وغياب عدد كبير من العاملين وعدم الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأشار عجلان، إلى أن ذلك يأتى فى إطار انضباط وانتظام العملية التعليمية واستمرارا لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين وتقويم الأداء وعقاب المقصرين والسعى إلى نيل رضا الطلاب وأولياء الأمور وتقديم خدمة تعليمية مرضية.

واختتم طه عجلان وكيل الوزارة، أقوم بالعديد من الجولات المفاجئة للتفتيش على المدارس بجميع الإدارات التعليمية والمتابعة الميدانية للوقوف على انضباط العملية التعليمية.

طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية