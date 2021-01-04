تعرف على مجهودات حماية المستهلك للحملات البيطرية ومنظومة الشكاوى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية خلال شهر ديسمبر الماضي عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين ومديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية.

وذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً على تعليمات الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ علي حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018

و أسفرت الجهود المبذولة عن الآتي :-

في مجال الطب البيطري

· تم تحرير محضر رقم 3692 جنح أ د ط مركز كفر صقر ضد صاحب مصنع للمجمدات و ذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ علي 20 شيكارة دقيق فاخر × 50 كجم بوزن 1 طن ، و25 كرتونة عجينة سمبوسة × 20 كيس.

· تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية و بشارع الجمهورية – حي السلام – كفر صقر و ذلك لعدم وجود تراخيص و حيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ علي 14 عبوة منتهية الصلاحية و 24 عبوة بدون مستندات.

· تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية الكائن بتليجة – كفر صقر و ذلك لعدم وجود تراخيص و حيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بدون مستندات و تم التحفظ علي 276 عبوة مجهولة المصدر و بدون مستندات و18 عبوة منتهية الصلاحية.

· تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية بشارع الزهار – كفر صقر و ذلك لعدم وجود تراخيص و حيازة أدوية بيطرية مجهـولة المصـدر و بدون مستندات و تـم التحفظ علـي 70 عبوة مجهولة المصدر.

· تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية الكائن بتليجة – كفر صقر و ذلك لعدم وجود تراخيص و حيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر و بدون مستنـدات و تم التحفـظ علـي 77 عبوة منتهية الصلاحية و 27 عبوة محظور تداولها.

· تم تحرير محضر رقم 2713 جنح أ د ط ديرب نجم ضد صاحب مخزن لبيع الأعلاف و الأسمدة و ذلك لحيازة أعلاف بدون ترخيص و تم التحفظ علي 50 شيكارة زنة الواحدة 40 كجم بإجمالي 2 طن .

· تم تحرير محضر رقم 2714 جنح أ د ط ديرب نجم ضد مسئول مصنع أعلاف و ذلك لعدم وجود فواتير و تم التحفظ علي 2 طن علف أبيض 18% ، و 2 طن خليط زوائد ( ردة ).

· تم تحرير 26 محضر ضد محال جزارة و ذلك للذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ علي إجمالي 620 كجمز

فى مجال منظومة الشكاوى

استقبل فرع جهاز حماية المستهلك خلال شهر ديسمبر الماضي ما يقرب من 550 شكوى يتم فحصها ومتابعتها بشكل يومى لسرعة حلها.