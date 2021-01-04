تشغيل تجريبى لـ مصنع تدوير القمامة بسندوب الدقهلية نهاية يناير

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد حسن، والدكتور رمضان عوض الله، والمهندس عبده السيد، والمهندس حمزة يحيى، والدكتور أحمد عبد العليم، ممثلى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، وذلك بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخلفات الصلبة، والدكتور هدير فريد، مدير التخطيط والدعم الفنى بادارة البيئة والمخلفات بالمحافظة.

تابع المحافظ الاعمال الجارية بالمصنع ونسب التنفيذ، وطالب المحافظ بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الاعمال التزاما بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ليتم التشغيل التجريبى للمصنع فى نهاية يناير الجارى.

وأضاف المحافظ انه يجرى حاليا الانتهاء من الاعمال المدنية والكهربية بالموقع واعمال تركيب المعدات التى اكتمل وصولها بالفعل للموقع واوضح ان المصنع الجارى انشاؤه بموقع سندوب يعد الاول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة باجمالى 1200 طن يوميا وان المصنع يقام على مساحة 18 فدان بعد ان تم اخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالى تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك، وقال الدكتور مختار ان التكلفة الاجمالية لانشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.. ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير الى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم و تطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية فى اطار سعى الحكومة و بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة فى المحافظة عملا على ارضاء المواطنين .

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.