تسجيل 348 وفاة و10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الاثنين عن تسجيل 348 وفاة و10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن 14245 إصابة سجلت أمس الأحد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن انخفاض عدد الإصابات يعود إلى انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي بلغ عددها 77993 فحصا مقابل 102974 فحصا في السابق.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 347 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الأحد انخفاضا من 364 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 14245 من 11831.