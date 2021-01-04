تحرير 402 محضر لعدم إرتداء الكمامة وغلق 354 منشأة بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 402 محضر غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامات بنطاق المحافظة، وذلك عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض غرامات فورية لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية، وإغلاق 354 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال يوم واحد بنطاق المحافظة .

وأضاف المحافظ أن قرارات الغلق شملت 206 محل تجاري ، 32 ورشة ، 51 كافيه ومطعم ، كما تم فض 25 سرادق مناسبات ( فرح ، عزاء ) ، 16 سوق ، فيما تم إغلاق 20 مركز وسنتر تعليمي ، 4 صالات رياضية ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.