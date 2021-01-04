اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 402 محضر لعدم إرتداء الكمامة وغلق 354 منشأة بالمنوفية.. صور

الإثنين، 04 يناير 2021 04:10 م
تحرير 402 محضر لعدم إرتداء الكمامة وغلق 354 منشأة بالمنوفية.. صور جانب من الحملات
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 402  محضر غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامات بنطاق المحافظة، وذلك عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض غرامات فورية لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية، وإغلاق 354 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال يوم واحد بنطاق المحافظة .

وأضاف المحافظ أن قرارات الغلق شملت 206 محل تجاري ، 32 ورشة ، 51 كافيه ومطعم ، كما تم فض 25 سرادق مناسبات ( فرح ، عزاء ) ، 16 سوق ، فيما تم إغلاق 20 مركز وسنتر تعليمي ، 4 صالات رياضية ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

 

IMG-20210104-WA0087
 

 

IMG-20210104-WA0091
 

 

IMG-20210104-WA0093
 

 

 


محافظ المنوفية

محاضر عدم ارتداء كمامات

حملات دورية

قرارات مجلس الوزراء

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة