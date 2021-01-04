اليوم السابع
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بعد إسبانيا وألمانيا..هولندا تمنع دخول بريطانيين لتغير القواعد بعد "بريكست"

الإثنين، 04 يناير 2021 08:30 م
بعد إسبانيا وألمانيا..هولندا تمنع دخول بريطانيين لتغير القواعد بعد "بريكست" بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هولندا رفضت دخول أكثر من عشرة مواطنين بريطانيين منذ 1 يناير لأن بريطانيا لم تعد معفاة من القيود المتعلقة بـ كورونا على السفر غير الضروري من خارج الاتحاد الأوروبي منذ مغادرتها التكتل.

وأكد متحدث باسم قوة الحدود الهولندية يوم الاثنين، أنه تم إبعاد ما يصل إلى 13 مواطناً بريطانياً في مطار سخيبول بأمستردام منذ يوم الجمعة لأن رحلاتهم لم تكن ضرورية ولوائح فيروس كورونا في دول أخرى تطبق الآن.

جاءت هذه الأخبار بعد منع المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في إسبانيا من الصعود على متن الرحلات الجوية في المملكة المتحدة لأن شركة الطيران قالت، إن أوراق إقامتهم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تعد صالحة ، في حين مُنع آخرون من دخول ألمانيا.

كانت هناك أيضًا تقارير عن إبعاد ركاب عن رحلات KLM من مطارات المملكة المتحدة إلى هولندا لأنهم لم يخضعوا لاختبار سلبي ، أو لأن رحلتهم لم تكن ضرورية، أو لم يتمكنوا من إظهار إثبات الإقامة في هولندا أو الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد قليل من البلدان ذات معدلات فيروس كورونا المنخفضة مستثناة من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تمنع الزوار غير الأساسيين من خارج الكتلة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تمت إزالة المملكة المتحدة من القائمة في نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.

وقال المتحدث باسم قوات الدرك روبرت فان كابيل لمحطة، إن أو إس العامة: "لقد خضعوا جميعًا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي، لكنهم نسوا القاعدة الأساسية التي تنص على أن الرحلة يجب أن تكون ضرورية، على سبيل المثال للعمل أو بسبب ظروف شخصية خطيرة".

قال فان كابيل: "يُسمح للأشخاص القادمين من البلدان الآمنة بالمرور، لكن المملكة المتحدة بالتأكيد ليست دولة آمنة في الوقت الحالي". وأضاف أن بعض المسافرين "أرادوا فقط زيارة أمستردام" ، بينما كان رجل واحد يخطط للسفر إلى إسبانيا لقضاء عطلة على الجليد. قال فان كابيل: "هذه ليست النية الآن".


هولندا

بريطانيا بعد بريكست

قواعد سفر البريطانيين بعد بريكست

خروج بريطانيا

السفر بعد خروج بريطانيا

مطار سيخبول

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