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بايدن بعد دعوات التظاهر لدعم ترامب: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين

الإثنين، 04 يناير 2021 12:39 م
بايدن بعد دعوات التظاهر لدعم ترامب: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين بايدن
كتب محمد شعلان

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قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وعدا لمواطني الولايات المتحدة بأن يكون رئيسا للجميع سواء من صوت له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو من لم يصوت له، مؤكدا أن همه الأول بعد توليه مهام الرئاسة هو تحسين أوضاع المواطنين، وغرد بايدن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "إليكم هذا الوعد: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين سواء كنت صوتت لي أم لا، سأستيقظ كل صباح وأعمل على تحسين حياتك".

جو بايدن على تويتر
جو بايدن على تويتر

ويأتي تصريح جو بايدن، بعد أن توجه أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة، Proud Boys، إلى العاصمة واشنطن للتجمع من أجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 6 يناير - اليوم الذي من المقرر أن يجتمع فيه الكونجرس لوضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقال قادة المجموعة، إنهم يعتزمون حضور المسيرة "متخفيين" وسيرتدون ملابس سوداء.

وقال رئيس جماعة Proud Boys، إنريكي تاريو، في برنامج Parler ، إنهم سيظهرون بأرقام قياسية في 6 يناير، لكن هذه المرة، مع تغيير، حيث سيتخلون عن زيهم التقليدى الأسود والأصفر، والدروع العسكرية، وقبعات MAGA، أو "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

كما قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، إن الجماعة اليمينية تعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات للاندماج مع المحتجين الآخرين، وكتب تاريو: "سنكون متخفيين وسننتشر عبر وسط المدينة في فرق أصغر".

فيما حذرت مساعدة سابقة لـ"مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكى، التي أصبحت منذ ذلك الحين من أشد المنتقدين لإدارة ترامب، من أنها تخشى اندلاع أعمال عنف في واشنطن العاصمة في 6 يناير، وذلك عقب تصديق الكونجرس رسميًا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بأصوات الهيئة الانتخابية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


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