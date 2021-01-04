ووفقًا للتقارير الأولية، فإنه حتى الآن لم يتم رصد أى ضحايا من القتلى أو المصابين من جراء الحادث، إلا أن الشرطة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوثه وتداعياته.