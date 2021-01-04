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الوكالة الدولية للطاقة تؤكد بدء إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم لـ20%

الإثنين، 04 يناير 2021 05:45 م
الوكالة الدولية للطاقة تؤكد بدء إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم لـ20% ايران
كتب أحمد عرفة

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وفقا لخبرع اجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي، موضحا أن قرار إيران رفع تخصيب اليورانيوم له عواقب وخيمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على إيران الالتزام بتعهداتها النووية، متابعا : سنطلع على تقرير الوكالة الذرية للتأكد مما تقوم به إيران.

وتابع الاتحاد الأوروبي: نأمل أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أميركا للاتفاق النووي، مستطردا: نحث إيران على الوفاء بالتزاماتها النووية.

 

 

 

 


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