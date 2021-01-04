الوحدة المحلية لرأس غارب تنظم حملات لدهان جميع أعمدة الإنارة بشوارع المدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، حملات لدهان جميع أعمدة الإنارة بالمدينة، وذلك للاهتمام بمنظومة الكهرباء العامة والاهتمام بأعمدة الإنارة وإعادة المظهر الجمالي للشوارع بالمدينة .

من جانبه قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه بدأ اليوم حملات كبيرة من الوحدة المحلية لدهان أعمدة الإنارة بشوارع ورفع كفاءتها وإعادة المظهر الجمالى الحضارى .

وأضاف رئيس مدينة غارب، أنه تم حصر جميع الأعمدة بشوارع المدينة لرفع كفاءتها وإعادة طلائها بمادة البريمر تمهيدا لإعادة دهانها بلون النيكل حفاظا عليها من أثار العوامل الجوية.

وتابع: أن تم الانتهاء من دهان اعمدة الانارة بطول شارع الاذاعه وسيتم العمل بالتتابع بشوارع المدينة المختلفة وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

كما أعلنت الوحدة المحلية أن في اطار الاستجابة الفورية لقاطنى منطقة امتداد الايمان و اصلاح الخلايا الكهربائية و تغيير الكشافات التالفه وانارة الاعمدة كلف اللواء ايهاب رافت قسم الكهرباء بالمرور بمنطقة امتداد الايمان لبحث شكوى قاطنى المنطقه من تلف باعمدة الانارة ، وجه باصلاح الخلايا الكهربائية وتغيير الكشافات باعمدة الانارة بالمنطقه وانارة جميع اعمدة الانارة بالمنطقه حفاظا على حياة الاطفال وكبار السن .

واشار إلى أنه تم اليوم اعمال صيانة اعمدة الانارة وتغيير الكشافات التالفه، واصلاح جميع الخلايا الكهربائية بمنطقة متداد الايمان، هذا فى ظل سرعة التواصل مع شكاوى المواطنين ورصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستجابة الفورية وحلها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .