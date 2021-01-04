الماريجوانا تسجل رقم قياسى فى إسبانيا بعد ضبط 34 ألف نبته واعتقال 159 شخصا خلال 2020

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إنه فى مدينة ألميريا الإسبانية وصلت المضبوطات للماريجوانا لأرقام قياسية مع حوالى 34 ألف من نباتات الماريجوانا فى حوالى 90 منزلا طوال عام 2020، وهو النشاط الذى أدى إلى اعتقال 159 شخصا والتحقيق مع 8 أخرين، لارتباطهم بهذه الزراعة فى المنازل والبيوت الزراعية.

وأفادت قيادة ألميريا في مذكرة، أن معظم المعتقلين متورطون بجرائم احتيال تتعلق بالكهرباء تتعلق باستخدام العناصر اللازمة لزراعة النباتات المختلفة، حيث تم تحييد 450 وصلة غير قانونية بالشبكة الكهربائية والماء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أيضا تم ضبط 13 قطعة سلاح خلال العام الماضى فى هذه العمليات.

وبالمثل، تم الكشف عن شبكات مخصصة لإدارة "كتل المخدرات"، كما حدث في عملية "Hornoplan"، حيث صادر الوكلاء 4200 نبتة من نبات الماريجوانا في 17 محصولًا مختلفًا تقع في منازل هذا المبنى.

في هذا السياق، سلطوا الضوء أيضًا على عملية "Bahalmer"، التي اكتملت في أكتوبر وركزت على منظمة إجرامية، مكرسة لبيع وتصدير الماريجوانا والمخدرات على نطاق واسع، وانتهت بإلقاء القبض على 17 عضوا وتدخل كمية كبيرة من المواد المخدرة والآثار التي تتجاوز 100 ألف يورو.

كما سلطوا الضوء على عملية 'Cañaonay'، التي نفذت في أغسطس على مزرعة مساحتها 1000 متر مربع في اجيدو ، حيث اقتلع الجناة المزعومان مزرعة زيتون ، دون إذن أو علم من مالكها ، وحاصروا محيط الأعشاب للاختباء، زراعة 3000 نبتة الماريجوانا.

نتيجة لما يقرب من 90 إجراءً، على الرغم من الصعوبات والظروف التي نشأت أثناء إعلان حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا، تدخل الحرس المدني في ألميريا في إجمالي 34000 نبتة من نبات الماريجوانا موزعة في مواقع مختلفة، على الرغم من تطوير تلك النباتات. في غرب ألميريا، ولا سيما في مدن روكيتاس دي مار وإيجيدو وفيكار.

في تلك المزارع حيث تم العثور على الماريجوانا مقطوعة بالفعل في عملية التجفيف أو تم تحضيرها مباشرة لإطلاقها في السوق غير القانوني، تجاوز الوزن الإجمالي للدواء 344 كيلوجرامًا.