الكنيسة الأرثوذكسية باليونان تتحدى أمر إغلاق عيد الغطاس

أثينا (رويترز)

قالت الكنيسة الأرثوذكسية باليونان اليوم الاثنين إنها ستفتح الكنائس أمام المصلين للاحتفال بعيد الغطاس يوم 6 يناير في تحد لأمر الإغلاق الذي أعلنته الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشددت اليونان القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد وتراجعت عن قرار سابق بالسماح بإقامة قداديس عيد الغطاس بعد أن واجهت المستشفيات صعوبات كبيرة في التعامل مع تدفق كبير في حالات الإصابات الجديدة.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية إنها بعثت رسالة للحكومة تحثها على احترام الاتفاق الذي يسمح بإقامة قداديس عيد الغطاس.

وقال مسؤول حكومي إن قوانين الإغلاق تُطبق على الجميع على قدم المساواة، وأضاف "نأمل أن تدرك الكنيسة أن هذه اللحظة طارئة بالنسبة للمجتمع كما فعلت بشكل مسؤول حتى الآن".