القضاء البريطاني يرفض تسليم مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة

أ ش أ

رفضت قاضية بريطانية، اليوم الاثنين، طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب حالته الصحية.

وقالت القاضية فانيسا بارايتسر، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إنها قلقة من القيود المشددة والظروف التي تشبه العزلة الكاملة التي من المرجح أن يواجهها أسانج في أمريكا بدون وجود عوامل مطلوبة تمنعه من إيجاد طريقة للانتحار، وذلك يعني أن تسليمه سيكون تصرفًا "قمعيًا"، ويمكن منع تسليمه بموجب المادة 91 من قانون تسليم المطلوبين لعام 2003.



يذكر أن القرار الصادر عن القاضية باريتسر في محكمة "أولد بيلي" الجنائية في لندن قابل للاستئناف.



وتم اتهام مؤسس ويكيليكس بتهم تجسس وإساءة استخدام الحاسوب بعدما نشر وثائق عسكرية واستخباراتية سرية أمريكية منذ أعوام.