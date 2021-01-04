القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين، بينهم متهم بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، و5 آخرين بحوزتهم كميات من الهيروين والاستروكس والشابو بقصد الاتجار فى خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد مصطفى سلامة، رئيس مباحث مركز القصاصين، ومعاونيه، بضبط المتهم "محمد.ب.م" 25 عاما بدون عمل، مقيم الوابورات دائرة مركز القصاصين، حال استقلاله سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وألقى الرائد محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، ومعاونوه، القبض على المتهم "محمد.م.ال" 33 عاما بدون عمل مقيم التمليك دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الشابو تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتمكن رئيس مباحث مركز فايد ومعاونوه من القبض على كل من: المتهم "عبدالله.ع.ج" 19 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 20 جراما وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ح.ع" 22 عاما بدون عمل مقيم الشارع الجديد دائرة مركز فايد، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وضبط الرائد أحمد جمال، رئيس مباحث مركز أبوصوير، ومعاونوه، المتهم "السيد.ع.م" 33 عاما، بدون عمل مقيم أبو صوير البلد دائرة مركز أبوصوير وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 40 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد أنور القاضى، رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، ومعاونوه، من القبض على المتهم "أحمد.ي.ا"20 عاما بدون عمل مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة؛ لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد المخدرة.