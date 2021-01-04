من جانبها، حثت الحكومة الفلبينية شعبها على مواصلة التحلي باليقظة ومواصلة اتباع البروتوكولات الصحية؛ نظرا لوجود مؤشرات على احتمالية حدوث زيادة في أعداد المصابين الجدد، لاسيما أن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد إصابات في جنوب شرق أسيا بعد إندونيسيا المجاورة.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي بلغت حتى الآن 9 آلاف و263 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.. مضيفة أن الفلبين لديها حتى الآن 21 ألفا و219 حالة نشطة بالفيروس.