اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 06:14 م
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العثور على طفلة حديثة الولادة على الطريق الرئيسى بمدينة مرسى علم

الإثنين، 04 يناير 2021 05:52 م
العثور على طفلة حديثة الولادة على الطريق الرئيسى بمدينة مرسى علم طفلة حديثة الولادة-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عثرت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، اليوم الاثنين، على طفلة حديثة الولادة في منطقة جبلية على الطريق الرئيسي بالمدينة، وتم إيداع الطفلة داخل حضانة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد اخطار وحدة مباحث قسم شرطة مرسي علم بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في منطقة جبلية بالكيلو 100 طريق مرسى علم الرئيسي.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مرسى علم إلى مكان الواقعة، وتم ايداع الطفلة بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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