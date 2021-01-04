اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 08:16 م
خالد صلاح
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الشرطة التركية تشتبك مع طلاب يحتجون على رئيس جامعة عينه أردوغان

الإثنين، 04 يناير 2021 08:05 م
الشرطة التركية تشتبك مع طلاب يحتجون على رئيس جامعة عينه أردوغان اردوغان
(رويترز)

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اشتبكت الشرطة التركية اليوم الاثنين مع طلاب نظموا احتجاجا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين رئيس جديد لإحدى أكبر الجامعات في البلاد، قائلين إن العملية تمت بطريقة غير ديمقراطية، فقد عين أردوغان بموجب مرسوم نشر يوم السبت مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال رئيسا لجامعة بوغازيجي في اسطنبول.

وتسبب ذلك في إثارة احتجاجات من الطلاب والأكاديميين، وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الطلاب يرفعون لافتات تطالب باستقالة بولو.

وردد المحتجون هتافات بينها "مليح بولو ليس رئيسنا" و "لا نريد رئيس جامعة تعينه الدولة".

 

 

 

 

 


الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

أردوغان

أنقرة

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