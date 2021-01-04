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الداخلية السودانية: سنتخذ تدابير أمنية محكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة

الإثنين، 04 يناير 2021 07:43 م
الداخلية السودانية: سنتخذ تدابير أمنية محكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة الشرطه السودانيه
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الداخلية السودانية، أنها ستتخذ تدابير أمنية محكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة فى كل البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، قرارا بتمديد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب أفريقيا.

وأوضحت سلطة الطيران المدني، في نشرة أصدرتها اليوم الاثنين، أن القرار يسري بغض النظر عن جنسيات المسافرين، وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

وأخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار، حتى 13 يناير الجاري.

 


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