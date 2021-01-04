وتابع قائلًا: "إن القمة ستنعقد بمجرد أن تسمح الحالة الوبائية، ونحن بدأنا بالتعاون مع الشركاء في تنسيق جدول الأعمال وعناصر الوثائق النهائية المحتملة".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح فى يونيو الماضي عقد اجتماع لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) لمناقشة القضايا العالمية الملحة.