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الخارجية الأمريكية تدعو إيران للإفراج الفورى عن السفينة الكورية الجنوبية وطاقمها

الإثنين، 04 يناير 2021 10:01 م
الخارجية الأمريكية تدعو إيران للإفراج الفورى عن السفينة الكورية الجنوبية وطاقمها بومبيو
كتب أحمد عرفة

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران للإفراج الفوري عن السفينة الكورية الجنوبية وطاقمها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إيران تواصل تهديد الملاحة البحرية في الخليح .

وفى وقت سابق احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز بحجة أنها تسببت في تلوث البيئة.

وقالت السلطات الإيرانية، إن القوة البحرية للحرس الثوري، قامت اليوم الاثنين، بتوقيف ناقلة النفط "هانكوك كيمي" التي تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه".

وجاء في بيان القوة البحرية للحرس الثوري: أن هذه السفينة كانت في طريقها من ميناء جبيل السعودي إلى كوريا الجنوبية، حيث تم توقيفها في الخليج الفارسي بسبب انتهاكاتها المتكررة لقوانين البيئة البحرية.

 

 


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