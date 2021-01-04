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الجيش الإيرانى يبدأ غدا مناورات خاصة بسلاح الطائرات المسيرة والمضادات الجوية

الإثنين، 04 يناير 2021 06:40 م
الجيش الإيرانى يبدأ غدا مناورات خاصة بسلاح الطائرات المسيرة والمضادات الجوية الجيش الايرانى
كتب أحمد عرفة

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أكد التلفزيون الإيرانى، أن الجيش الإيرانى يبدأ غدا الثلاثاء مناورات واسعة خاصة بسلاح الطائرات المسيرة والمضادات الجوية، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال التلفزيون الإيراني: مناورات الجيش تتضمن تدريبات خاصة بمئات المسيّرات في مهمات بعضها هجومى وانتحارى.

وفى وقت سابق احتجز الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الاثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز بحجة أنها تسببت فى تلوث البيئة.

وقالت السلطات الإيرانية، إن القوة البحرية للحرس الثوري، قامت اليوم الاثنين، بتوقيف ناقلة النفط "هانكوك كيمى" التى تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه".


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