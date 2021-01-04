الاتحاد الأوروبي: يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي

كتب أحمد عرفة

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي، موضحا أن قرار إيران رفع تخصيب اليورانيوم له عواقب وخيمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على إيران الالتزام بتعهداتها النووية، متابعا : سنطلع على تقرير الوكالة الذرية للتأكد مما تقوم به إيران.

وتابع نأمل أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أميركا للاتفاق النووي، مستطردا: نحث إيران على الوفاء بالتزاماتها النووية.

وقال الاتحاد الأوروبى: مهتمون بالتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ،موضحا أن الحل السياسي في ليبيا لن يتم إلا بوقف إطلاق النار، و سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار في ليبيا، متابعا: ندعم الجهود الأممية لوقف النزاع في ليبيا، مضيفاً: " نرفض تواجد القوات الأجنبية في ليبيا، وأن مراقبة وقف النار في ليبيا أمر بالغ الأهمية، لذا لا نقبل تواجد المرتزقة في ليبيا.