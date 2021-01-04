الاتحاد الأوروبى يدعم طيران إيطاليا بـ 73 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة بقيمة 73.02 مليون يورو لشركة أليطاليا، وهي شبكة خطوط جوية رئيسية تعمل في إيطاليا ، مؤكدة أن الدعم يتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، تعتزم المساعدة تعويض شركة الطيران عن الأضرار التي لحقت بها على 19 مسارًا نتيجة فيروس كورونا المستجد بين 16 يونيو و 31 أكتوبر 2020 بسبب الإجراءات الطارئة المفروضة، لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.

وجاء في البيان الصحفي: سيأخذ الدعم شكل منحة مباشرة بقيمة 73.02 مليون يورو، وهو ما يتوافق مع الأضرار المقدرة التي لحقت مباشرة بشركة الطيران في تلك الفترة وفقًا لتحليل مسار بخطى للطرق الـ 19 المؤهلة".

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة، إن هذا الإجراء سيمكن إيطاليا من تقديم مزيد من التعويضات عن الأضرار المالية التي عانت منها شركة الطيران خلال عام 2020، ولا سيما بين يونيو وأكتوبر.

وتأثرت عمليات شركة أليطاليا، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الدولية والعابرة للقارات، بشدة بسبب قيود السفر المفروضة في إيطاليا ودول أخرى في محاولة للحد من انتشار الفيروس، مما تسبب في مواجهة الشركة خسائر تشغيلية ضخمة حتى 31 أكتوبر 2020 على الأقل.

قدرت المفوضية التدبير بموجب المادة 107 (2) (ب) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، والتي تسمح للمفوضية باعتماد تدابير مساعدة الدولة المقدمة من الدول الأعضاء كإغاثة لشركات معينة أو الصناعات عن الأضرار الناجمة عن الأحداث الاستثنائية، تم اعتبار COVID-19 أيضًا حدثًا استثنائيًا.

في سبتمبر، وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على دعم إيطاليا بقيمة 199.45 مليون يورو لشركة أليطاليا لمساعدة شركة الطيران على الأضرار التي لحقت بها في الفترة من 1 مارس إلى 15 يونيو 2020 بسبب تفشي COVID-19.

في الآونة الأخيرة، وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة بولندا البالغة 650 مليون يورو لشركات الطيران البولندية LOT ومساعدة إعادة هيكلة إجمالية قدرها 106.7 مليون يورو لشركة الطيران الفرنسية كورسير.