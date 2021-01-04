اليوم السابع
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الأمم المتحدة تدين الهجوم الذى استهدف عمال مناجم فى باكستان

الإثنين، 04 يناير 2021 03:22 م
الأمم المتحدة تدين الهجوم الذى استهدف عمال مناجم فى باكستان انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الهجوم الإرهابي الذى تسبب في مقتل ما لا يقل عن 11 من عمال المناجم في إقليم بلوشستان الباكستاني، وأعرب عن خالص تعازيه لأسر عمال المناجم وشعب وحكومة باكستان.

وأكد جوتيريش، على ثقته من السلطات الباكستانية التي تبذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي إلى العدالة جاء ذلك وفق فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

 وكانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مقاطعة بالوشيستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف عمال منجم فحم، وأسفر عن سقوط نحو 11 قتيلاً، وعدداً من الجرحى.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب.


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