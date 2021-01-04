اختيار 29 أستاذا بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لعضوية لجان الترقيات

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، ‏رئيس جامعة طنطا، ￼اختيار 29 أستاذًا بكلية التربية ‏الرياضية من بين أسماء أعضاء لجان المُحكِّمين لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية فى الدورة الثالثة عشر "ديسمبر 2020" بال.

وقال الدكتور كمال عكاشة، ‏نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن كلية التربية الرياضية مثَّلها فى لجنة التدريب الرياضى الدكتور علاء محمد حلويش، عميد الكلية، الدكتور إيهاب سيد إسماعيل، الدكتور حمدى إبراهيم يحيى، الدكتور شريف فؤاد الجروانى، الدكتور شريف فتحى صالح، الدكتور على محمود على عبيد، الدكتور عمرو محمد حلويش، الدكتور فتحى محمد ندا مصطفى، الدكتور مجدى محمود وكوك، الدكتور محمد اشرف عبد الستار عوض، الدكتورة مرفت احمد كمال، الدكتور نبيل حسنى الشربجى، الدكتور هانى سعيد عبد المنعم، الدكتورة هبه روحى عبدة أبو المعاطى، الدكتورة هوايد على محمود السعدنى، الدكتور ياسر عاطف غرابة.

وأوضح الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بطنطا، أن لجنة الرياضة المدرسية ضمت الدكتورة أمل الزغبى السعيد السجينى، والدكتورة حنان حلمى الجمل، والدكتورة حنان محمد عبد اللطيف، والدكتور خالد عبد الغفار الفلاح، دعاء محمد محى، والدكتورة زينب إسماعيل محمد إسماعيل، والدكتورة فاطمة أحمد حسن بسيونى، والدكتورة منال جويدة أبو المجد خليل، والدكتورة هناء عفيفى محمد عفيفى، والدكتورة وفاء محمد كمال الماحى.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بطنطا، أن الكلية مثَّلها فى لجنة الإدارة الرياضية الدكتورة عزة شوقى الوسيمى، عميد الكلية السابق، والدكتور يحى فكرى محمد محروس، والدكتورة هاله عمر.