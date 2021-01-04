إغلاق عدد من المحال وتوقيع غرامات على مخالفى تطبيق الإجراءات بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حى المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، حيث تضمنت الحملة التفتيشية المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الحى.

تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف ومواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

هذا وأسفرت الحملة على إغلاق وتشميع بعض المحال وتوقيع غرامات مالية فورية لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعدد من الكافيهات والمحال التجارية.

وخلال الحملة تم إعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر بشأن عدم وجود اشتراطات صحية، وتخزين وعرض سلع غذائية بدون بيانات، كما تم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى سياق متصل، تم المرور على موقف الأتوبيسات المكيفة بميدان المندرة وتم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم إرتداء الكمامات وذلك فى الطريق العام، وتطبيق الغرامة المقررة عليهم، كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.

على الصعيد ذاته؛ تم التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنبيه على العاملين بالكافيهات والمحال التجارية بالإلتزام بوسائل الوقاية وعلى رأسها الكمامات، حرصا على سلامة المواطنين.

شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية التموين، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

فى سياق آخر شنت مديرية التموين بالاسكندرية، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والسوبر ماركت وتجار الجملة لحماية المواطنين من الغش التجارى.

وأشارت مديرية التموين فى بيان لها اليوم أنه تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد محلات الجملة بمنطقة برج العرب القديم بحيازة وعرض للبيع سكر حر ناقص الوزن وتم ضبط والتحفظ على 18 بالتة سكر، بداخل كل واحدة 20 كيس سكر زنة الكيس واحد كجم بإجمالى كمية 360 كجم ناقص الوزن متوسط النقص فى الكيس الواحد 140 جراما.

وكذلك 27 بالتة سكر بداخل كل واحدة 20 كيس سكر زنة الكيس 450 جم بإجمالى كمية 243 كجم ناقص الوزن متوسط النقص فى الكيس الواحد 50 جراما.