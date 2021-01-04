وكانت السلطات الصحية في إسرائيل قد أعلنت اليوم تسجيل 5135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الإصابات الـ438 ألف حالة تعاف منهم 380 ألف حالة.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات قد ارتفعت إلى 3416 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 25 حالة أمس، بينما هناك 731 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.