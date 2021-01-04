وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3416 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 25 حالة أمس، بينما هناك 731 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين صباح أمس أن إسرائيل أكملت أسبوعها الثاني من حملة التطعيم بتلقيح مليون وتسعين ألف شخص.