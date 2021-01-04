إحالة مديرى 4 مدارس بالإسماعيلية للتحقيق لإغلاق مدارسهم قبل موعد الانصراف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تشكيل لجنة برئاسة أحمد أبو الدهب، وكيل المديرية، ضمت إسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام ومدراء المراحل وموجهى عموم المواد، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020 وتعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا "كوفيد 19"، واستمرار الجولات المستمرة لانضباط المدارس، وتنفيذ القرار الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، حيث قامت اللجنة بزيارة 11 مدرسة بإدارتى التل الكبير القصاصين التعليميتين.

وخلال تفقد اللجنة الإدارتين وجد عدد "4" من المدارس انصرف العاملون بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وأغلقت أبوابها، وتقرر استبعاد مديريها، وإحالتهم للتحقيق من قِبَل الإدارة، وهم مدير مدرسة عمر شاهين الابتدائية، ومدير البعالوه الثانوية المشتركة، ومدير مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، ومدير الشهيد على رضوان الإعدادية بنات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر إلى 7 مدارس أخرى، انضبط بها العمل، وهى مدارس أبو مشعل للتعليم الأساسى بإدارة القصاصين التعليمية، والقرين الجديدة للتعليم الأساسى، وعبد المنعم رياض الابتدائية، ومدرسة أبوعيادة للتعليم الأساسى، ومحمد عبد الدايم شاهين الابتدائية، ومدرسة الشهيد عمر الجناينى الإعدادية، والثانوية التجارية نظام الـ3 سنوات.